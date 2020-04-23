國內知名科技業者宏達電旗下HTC VIVELAND，攜手恐龍紀元XR（Dinosaur Age）、歌手安溥（張懸）在高雄大魯閣草衙道推出「XR超體感樂園」，23日開始試營運，由於該案開發出VR2.0示範整合案例，非常適合應用於主題或室內樂園，目前已獲多家海內外主題樂園的青睞，預估3年後將創造1.4億產值。

HTC VIVELAND 企業解決方案副總經理李文材23日表示，「XR超體感樂園」展區內，規劃有AR互動合影與浮空投影等打卡熱點，並分為「恐龍」與「音樂」兩大展區。

他說，恐龍區特別打造時空站意象，結合AR、VR與體感座艙，音樂展區則推出藝人安溥《蘚的歌唱》沉浸式音樂展演，透過「VR 2.0」讓虛實之間，毫無界限，李文材指出，未來XR科技，除了現有的藝文及娛樂產業之外，對於各領域如教育、醫療的延伸應用等，預期都將帶來突破性的發展。

高雄市政府經發局招商處長陳杏怡指出，高市府近年推動體感產業有成，帶動產值從7.6億元，成長至38.3億元，「XR超體感樂園」即為2019年補助成果，該計畫整合VR、AR軟硬體資源，開發出2.0示範整合案例。

她說，「XR超體感樂園」非常適合應用於主題或室內樂園，目前已獲多家海內外主題樂園的青睞，預估3年後，將創造1.4億元產值。

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