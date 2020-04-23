立委洪孟楷今（23）日表示，農委會為了解決「肥料之亂」問題，推出肥料實名登記制受理農民登記，但程序繁瑣讓農民為了一包肥料補助20元，卻要提供土地資料才能預購，20元的補助款再由中央核撥到各地農會，再由農會撥入農友個人帳戶，「農民不是小偷不是賊」有需要買包肥料搞得這麼複雜嗎？

洪孟楷與立委林文瑞23日召開「肥料實名制上路程序繁瑣惹農怨 陳吉仲七天保證到手破功請辭嗎！？」記者會。洪孟楷說，農委會主委陳吉仲15日在立法院經濟委員會備詢強調，「保證農民七天內可以買到肥料，否則下周立即請辭。」

結果農委會副主委陳駿季21日在行政院「民生物資盤點」紓困記者會再度保證，下周買肥料一定七個工作天將肥料送到農民手上；洪孟楷質疑「七天又七天陳主委難道不用負責？」，到底農委會何時確保全國農民朋友有足夠的肥料可以耕作？

林文瑞表示，農委會為了要解決肥料搶購囤積問題，三月推出預購制四月又改實名制，很多老農又要忙春耕又要準備戶籍謄本、耕作證明，結果去到農會辦理又發生電腦塞機，很多老農填寫資料困難又無法操作電腦造成農會系統負擔，尤其有些農民只要買3或5包肥料也要這麼麻煩，因此呼籲農委會一定要簡化手續並加強宣導，不要因為預期心理而囤積肥料，否則量再大也不夠。

三芝筊白筍產銷隊長李阿陽表示，60年的務農經驗，今年買肥料不管是預購或實名制，造成農民很大困擾，農民都反應三月農民申請預購四月又改要實名登記，尤其看到有些老農只是要買3、4包肥料，自己不識字還要等孩子回家幫忙甚至農會工作人員要幫忙也很痛苦，因此希望農委會肥料程序可以更有彈性，不要讓農民為了買一兩包肥料還要填寫一堆資料，尤其造成老農的困擾。

農委會農糧署主任秘書陳啟榮表示，肥料產量今年還比往年多16%，主要是因為預期缺肥心理跟春耕需求增加才會短缺，對於農民反應簡化手續問題，沒有要求一定要戶籍謄土，只要能寫得出地號就可以，第一次的購買登記雖然填寫比較多，但只要登記一次就會建立農民ID，之後只要填寫身分證字號就會出現不用重複輸入；也會推出登記一次購買，分次提領肥料方案；每包肥料補助20元部分，也將放寬到補助金額在200元以下，能直接抵扣，方便農民作業。

洪孟楷強調，沒有人樂見農委會「七天保證到貨」承諾跳票，因為象徵農民權益受損，尤其不要「頭痛醫頭腳痛醫腳」，把農民買肥料的程序搞得如此複雜，讓農民買包肥料還需登記土地權狀地段，地號，面積，以土地面積去計算肥料數量，為了每包肥料補助20元，要農友提供土地資料後做肥料預購太費周章，未來應該直接在源頭就將20元補助款直接從成本裡扣除，也希望農委會盡快讓購肥流程暢通，讓農民拿到該拿到的肥料，以免錯過黃金耕種期。

(工商 )