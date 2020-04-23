出版業福音 未來五年圖書免營業稅 15:212020/04/23 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （財政部。圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部、文化部指出，自2021年中，我國出版圖書只要經過國家圖書館ISBN、EISBN認證，即可申請免課營業稅，以助我國提升閱讀風氣。 但財政部官員表示，依照我國納稅者權利保護法第六條規定：「稅法或其他法律為特定政策所規定之租稅優惠，應明定實施年限並以達成合理之政策目的為限，不得過度。」因此，本次的圖書免營業稅暫時先設定5年期限，屆期前可視情況再延長。 (工商 ) #圖書 #營業稅 #我國 #財政部 #出版業 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困追加1500億 立院今協商 04:102020/04/20 政治要聞 防疫當前 5招報稅趨吉避凶 04:102020/04/20 生活新聞 陸財政部：再提前下達1兆專項債額度 14:562020/04/20 財經 陸再推兆元專項債 5月底前發完 04:102020/04/21 全球財經 報稅季來了 4月28日可查調所得 04:102020/04/21 金融．稅務 【紓困歪樓2】撥款效率低 營業稅減免全看朝官臉色 08:142020/04/21 政治 一次性移轉訂價 留意2大要件 04:102020/04/22 金融．稅務 經營網拍每月超過8萬元 須登記營業稅籍 18:152020/04/22 財經 債市續強 5年台債殖利率再探底 04:092020/04/23 財經要聞 移轉訂價查核 將 增列無形資產 04:092020/04/23 金融．稅務 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 即時 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 即時 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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