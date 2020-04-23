財政部、文化部指出，自2021年中，我國出版圖書只要經過國家圖書館ISBN、EISBN認證，即可申請免課營業稅，以助我國提升閱讀風氣。

但財政部官員表示，依照我國納稅者權利保護法第六條規定：「稅法或其他法律為特定政策所規定之租稅優惠，應明定實施年限並以達成合理之政策目的為限，不得過度。」因此，本次的圖書免營業稅暫時先設定5年期限，屆期前可視情況再延長。

(工商 )