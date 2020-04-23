新冠肺炎疫情影響不少產業，其中戲院也深受衝擊，不少大片紛紛退檔，現在一家老字號二輪戲院「朝代戲院」今率先宣布，自5月4日起要暫停營業3個月。

朝代戲院貼出公告。（摘自臉書）

「朝代戲院」在臉書上貼出暫停營業公告，公告上指出，因疫情影響，同時也為了大家的安全，朝代戲院自5月4日起暫停營業3個月，但會視疫情狀況調整，並利用這段期間進行裝修和設備提升，待疫情趨緩會再提供大家更優質的服務。

(中時電子報)