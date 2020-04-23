全台電影院第一槍 朝代戲院將暫停營業 15:232020/04/23 中時電子報 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎升溫，近來電影院來客數急速下降。（圖為電影院示意圖，本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情影響不少產業，其中戲院也深受衝擊，不少大片紛紛退檔，現在一家老字號二輪戲院「朝代戲院」今率先宣布，自5月4日起要暫停營業3個月。 朝代戲院貼出公告。（摘自臉書） 「朝代戲院」在臉書上貼出暫停營業公告，公告上指出，因疫情影響，同時也為了大家的安全，朝代戲院自5月4日起暫停營業3個月，但會視疫情狀況調整，並利用這段期間進行裝修和設備提升，待疫情趨緩會再提供大家更優質的服務。 高雄夜店第一槍！MUSE、LAMP宣布停業至4／2 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣 #新型冠狀病毒 #二輪戲院 #戲院 #暫停營業 #朝代 #5月 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 直得 傳接電子急單 04:092020/04/19 證券．權證 火金姑出沒請小心！飯店業者推友善賞螢 16:022020/04/19 旅遊 免煩惱 飯店提供多元母親節優惠方案 18:232020/04/19 旅遊 本周台股 名師不看淡 10日線到季線震盪 04:102020/04/20 財經要聞 敦親艦隊趴趴走波及家樂福 今有4店暫停營業消毒 14:292020/04/20 消費 需求暴減 油價跌破$15 21年來新低 18:452020/04/20 國際 PCB需求強 華通、泰鼎投信挺 04:102020/04/21 證券．權證 艦隊確診者搭過 高鐵公車大消毒 04:102020/04/21 地方新聞 搶攻母親節送禮 內衣業者祭買1送1寵媽方案 15:452020/04/21 消費 確診人數趨緩 韓職5月5日開打 16:042020/04/21 體育 生活熱門新聞 韓國瑜喊罰24名海軍 陳時中：無法源 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 彰化無薪假衝中部第一！寶成鞋廠再放2600人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。