社子島自救會指出，北市府今年頻繁召開審議會，但卻完全沒有和當地居民溝通。（游念育攝）

台北市社子島開發案23日再次召開審議會，是今年以來第3次，紛爭不斷，社子島自救會和促進會昨同時也各自召開記者會，雙方意見分歧，自救會認為北市府多次召開審議，卻從未開放民眾登記發言，違反行政程序法；促進會則希望北市府能加速開發社子島。

社子島開發案爭議長達50年，在地居民兩極化的反應，讓北市府窒礙難行，社子島自救會發言人李麗萍指出，北市府今年頻繁召開審議會，但卻完全沒有和當地居民溝通，不讓居民有機會表達意見，要求北市府應暫停審議，先聽取當地民眾的心聲。

李麗萍還說，北市府未依內政部決議於細部計畫檢討落實保存「現有聚落紋理」，以及「文化資產保存」，只想快速拆除當地文化再興建，這樣根本破壞了文化資產的保存，且內政部要求北市府辦聽證會，市府卻辦說明會，根本違反行政程序法。

相反的，社子島居民權益促進會的居民，都希望北市府能加速審議開發，促進會發言人、大同區老師里長許宮銘指出，居民飽受50年的困擾，只有當地人才會知道，沒有公共建設、沒有汙水管，居民盼能盡快全區開發，而自救會所擔心的文化資產也不會因為開發後而消失。

許宮銘舉例，大稻埕文化並沒有因開發後而消失，艋舺的許多文化也是如此，社子島有名的夜弄土地公，在開發後也會持續下去，只是路線上可能會變動，但無形的資產居民仍會保存下去。

(中時 )