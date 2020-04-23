半導體製程設備及自動化設備廠京鼎(3413)大陸廠區已於3月中全面復工，公司第一季營收雖比去年第四季旺季下滑一成但年增近28%，公司審慎樂觀看待第二季業績展望。

京鼎受邀參加券商今日舉辦之電話會議，就已公開之財務及業務等相關資訊做說明。

京鼎今年以來隨著主要美商大客戶積極拉貨，第一季營收20.46億元、年增27.93%，展望第2季訂單尚明朗。

京鼎今年第一季營收表現不淡，半導體/面板/醫療設備模組暨關鍵零組件占比提高至93%，相對去年第四季的81%進一步提升，也比去年同期占比之78%明顯提升。由於第一季毛利率較佳的半導體設備比重提升、毛利率較低的自動化設備比重下降，有利毛利率比去年同期提升。

針對新冠肺炎疫情因應方面，京鼎於2020年1月26日正式成立防疫小組，由總經理擔任指揮官。大陸廠區自2月10日復工，截至3月中，大陸廠區已全面復工。

擴產計畫方面，京鼎公司竹南二廠擴產廠房設計案已送審。竹南二廠預計今年第3季至第4季動工，預計明年下半年投產，主要業務為美系大客戶之半導體備品代工。

另外，京鼎公司董事會已擬定去年度每股配發4元現金股利，去年公司EPS為7.85元，盈餘配發率51%。預計5月28日舉行2020年股東常會。京鼎公司董事會已通過下一屆董事候選名單，現有董事與獨立董事全部留任。

京鼎去年受到美中貿易戰影響，營收73.05億元，年減21%；2019全年毛利率約23%，年減2個百分點，淨利6.47億元，年減約44%，每股淨利7.85元。2019全年，半導體/面板/醫療設備模組暨關鍵零組件占業績比重81%，高端自動化設備及系統整合占業績比重14%，能源製程設備暨關鍵零組件占比為5%。

京鼎營業總部在台灣竹南科學園區，生產據點在上海及江蘇；主要營業項目為半導體設備、模組及關鍵性零組件之製造及銷售，以及自動化設備之研發、製造及銷售，提供整合性解決方案。

(時報資訊)