香港北威國際集團今舉行2020北威春季線上論壇，主題為「面對COVID-19：全球財政及貨幣政策解讀」，香港北威國際集團董事總經理劉憶如表示，據IMF預估，今年全球將有9成的國家經濟會呈負成長，經濟惡化的情況更勝2008年；中信金首席經濟學家林建甫表示，台灣今年經濟成長率不會像IMF預測得這麼差（-4%），預估在1~2%，其中服務業受創遠甚於2008年金融海嘯。

劉憶如表示，1930大蕭條，美股道瓊花了25年才重返榮景，而2008年時美股道瓊只花了5.5年就重新站回之前的高點；兩者最大的差別在於政策，1930大蕭條沒有在第一時間掌握政策的即時性，而2008年美國開始QE對流動性展開挹注。而今年新冠疫情，美國貨幣及財政政策更是展開空前未有的救市，是否有效仍待觀察。據IMF預估，今年全球將有9成的國家經濟會呈負成長，惡化的情況更勝2008年。

劉憶如表示，歷史經驗顯示，當貨幣和財政政策雙管齊下時，對振興經濟是有效的。目前關注美國的失業率，三月美國失業率僅4.4%，但投資機構預期未來幾個月美國失業率會飆升到20%。較令市場憂心的是：美國財政和貨幣政策已經走到了極限。

中信金首席經濟學家林建甫則以四大焦點來簡化這次新冠肺炎對經濟的影響:一、百年難得一見的奇景，封城和職業賽停擺。二、急揮倚天劍救市（金融政策）。三、再甩屠龍刀救世（財政政策）。四、乾坤大挪移（產業新機會）。林建甫肯定，政府挺金融，金融挺企業，企業挺勞工，才能共渡疫情危機。

(時報資訊)