美國政府將推出新紓困計畫，以緩解新冠肺炎公衛危機造成的經濟衝擊，以及受原油價格止跌反彈激勵，隔夜美股大漲，在空頭回補買盤帶動下，周四日經225指數收漲1.52%，為19,429.44點，結束連續3天的跌勢。東證一部指數收漲1.36%，為1425.98點。
今年來跌深的個股表現最為強勁，日本最大的廣告公司電通集團（Dentsu Group）、零售商J.Front Retailing與石油公司Inpex終場分別大漲6.6%、8.3%與6.1%。
價格型股票亦受投資人青睞，東證價值股指數上漲2.1%，船運股表現尤為亮眼，川崎汽船漲5.75%，日本郵船漲5.7%，商船三井漲5.6%。
受隔夜同業大漲激勵，半導體股走高，信越化學漲2.9%，Screen集團漲3.2%。隔夜費城半導體指數大漲5.9%，創下4月6日以來最大單日漲幅。
(時報資訊)
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