針對國防部也要仿照中央流行疫情指揮中心，每天召開疫情記者會，中央流行疫情指揮中心表示，指揮中心有提供資料，主要是讓社會各界瞭解更多內情。

疫情指揮中心指揮官陳時中指出，國防部召開記者會，疫調的相關情況與資料應是指揮中心提供，才能去做一些行政調查、或是生活情境、或是官兵的狀態，報告給關心的國人了解。

陳時中說，疫調本身是依法規授予的公權力，要有疫調資格的公務人員才能詢問相關事情，知道所要保密義務或揭露的範圍，這些是我們可以提供幫忙，讓社會了解更多。

(中時 )