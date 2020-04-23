不怕國防部記者會踢館 陳時中淡定回應 15:282020/04/23 中時 陳志祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不怕國防部記者會踢館，陳時中淡定回應。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對國防部也要仿照中央流行疫情指揮中心，每天召開疫情記者會，中央流行疫情指揮中心表示，指揮中心有提供資料，主要是讓社會各界瞭解更多內情。 疫情指揮中心指揮官陳時中指出，國防部召開記者會，疫調的相關情況與資料應是指揮中心提供，才能去做一些行政調查、或是生活情境、或是官兵的狀態，報告給關心的國人了解。 陳時中說，疫調本身是依法規授予的公權力，要有疫調資格的公務人員才能詢問相關事情，知道所要保密義務或揭露的範圍，這些是我們可以提供幫忙，讓社會了解更多。 (中時 ) #指揮 #中心 #指揮中心 #疫情 #國防部 也許您會感興趣 推薦閱讀 國防部臉書被灌爆 網觀察：罷韓有變數 10:242020/04/20 政治 提升中央層級 整合地方後援 04:102020/04/21 政治要聞 陽奉陰違？國防部這個舉動 政院高層震驚！ 09:152020/04/21 政治 國防部稱檢疫車輛未進入校園 綠委出示照片打臉要求究責 10:542020/04/21 政治 國軍口罩政策爆陰謀論 Kolas：國防部正在調查 12:412020/04/21 政治 拒視訊會議 藍委批國防部甩鍋一線醫官 13:062020/04/21 政治 國防部為何缺席記者會？原來是陳時中的主意 15:482020/04/21 生活 與綠委串供？藍委呂玉玲爆嚴德發跟老柯密談 抓包國防部說謊 16:282020/04/21 政治 一中商圈染疫 中市議員要求小英踹共 16:492020/04/21 生活 不只磐石艦？高嘉瑜爆海軍2大艦多人發燒！ 09:362020/04/23 政治 生活熱門新聞 韓國瑜喊罰24名海軍 陳時中：無法源 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 彰化無薪假衝中部第一！寶成鞋廠再放2600人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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