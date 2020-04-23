美國蘋果公司預計在當地時間4月30日公布會計年度第2季財報(1-3月)，由於新冠肺炎疫情衝情消費需求，市場已經預期這次數據不會太亮眼。不過，投資人此時也把眼光放到第3季(4-6月)，儘管目前疫情有趨緩現象，但對於大陸的復工狀態、經濟環境的復甦等仍存在諸多不確定性，因此，對於蘋果第三季(4-6月)的表現又會如何，也引起廣泛討論。

巴隆周刊引述券商Bernstein分析師Toni Sacconaghi週三發布的研究報告，他估計蘋果第2季(1-3月)營收579億美元、每股獲利2.57美元，兩者都高於目前市場預期的營收548億美元、及每股獲利2.28美元。不過他也提到，「數字並不是重點，而且考量到最壞的狀況可能還沒出現，這些預測都可能隨時更動」。

至於第3季(4-6月)表現，Toni Sacconaghi表示，「目前並不確定蘋果實際狀況，還會不會提供財測也不清楚，不過我們認為，新冠肺炎所帶來的後續威脅，恐怕要到6月才會來臨，但現在大概的共識是蘋果模組優於正常季度」。Sacconaghi進一步預計蘋果第三季度(4-6月)營收409億美元，較華爾街共識的514億美元，少了100億美元左右，也將比去年同期下滑24%。

儘管如此，Sacconaghi還是看好蘋果的長期業務，雖然iPhone面臨需求衰退，但若往前看到今年9月的季度(7-9月)，獲利仍可望有平穩表現」。此外，他也補充，「我們看到5年以上，蘋果正向地朝EPS偏高成長，且單就執行庫藏股來看，年度成長就有5-6%」。

(中時電子報)