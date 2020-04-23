華爾街投行近日紛紛警告，美國股市前兩周的反彈無法持續。花旗更直言，熊市還沒結束，並表示未來12個月全球央行5.5兆美元的資產購買，與2020年全球市場每股收益可能下滑50%形成強烈對比。

外媒報導，標普500指數一度從2月高點下跌34%，但目前已較3月中的低點反彈了22%。

花旗分析師Robert Buckland表示，所有熊市都會出現假反彈，通常與支持性貨幣政策有關，但直到有跡象表明廉價資金正在流入實體，而不是暫時支撐資產價格時，市場才能找到可持續的基礎。

花旗團隊正在研究四件事：採購經理人指數（PMI）、新冠肺炎感染數據、賣方分析師的盈利修正和信貸利差。目前每日新增病例正在減少，信用利差收窄，花旗擔心央行干預是否足以在違約率不可避免地上升時，使信貸利差收窄。

花旗預期，當復甦真的來臨時，市場將呈現V型反彈，週期性股票將帶頭領漲，建議投資人屆時逢低買進。

(中時電子報)