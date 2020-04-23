2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速席捲全球，全球社會都籠罩在不安與恐慌之中。就在各國極力控制疫情時，有一群人卻看準了這個時機，趁勢大發災難財。知名電話辨識App—Whoscall今（23）日發表全球第1份「疫情防詐白皮書」，揭露自今年1月以來，已攔截超過1億通詐騙電話及簡訊，帶您掌握疫情詐騙的真面目！

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示：「甫3月11日WHO宣告病毒全球大流行後，Whoscall便發現全球的詐騙案件高漲超過3倍！身為來電辨識專家的Whoscall於2020年至今更已成功協助全球擋下超過一億筆的詐騙號碼，在全球防疫之際，更希望呼籲各國政府防疫與防詐密不可分，Whoscall is helping！我們持續協助全球各市場的政府一同攜手因應詐騙帶來的民生損害。」

新冠肺炎疫情快速升溫，在3月11日世界衛生組織（WHO）正式宣布新冠肺炎疫情「全球大流行」。全球對疫情的擔憂與恐慌之情，一觸即發。根據Ｗhoscall全球資料統計，全球詐騙量也隨之暴增，創下歷史新高！包含台灣、香港、日本、泰國、馬來西亞、巴西，各地詐騙電話的回報數量，都飆漲了3倍以上。

詐騙鎖定「疫情爆發」、「恐慌購物」、「居家隔離」、「經濟蕭條」四大指標

早在3月底，歐盟執委會主席烏爾蘇拉就曾預警，線上詐騙將隨疫情擴散而起，「我們的恐懼將成為他們的生意」。全球疫情瞬息萬變人人自危，擔心自己或將成為下一個感染者。詐騙集團狡詐地放大社會中的焦慮和恐慌感，利用人們理性判斷力降低之時，趁虛行騙。這波疫情詐騙影響範圍極廣，受害對象不只是個人，就連中小型企業也因經濟蕭條而深受其害，此外，因貨物運輸量、觀光人流銳減，有部分走私客及平時專對觀光客下手的扒手們，也紛紛加入「居家工作」的行列，開始全新的線上詐騙業務。抓住人們面對疫情緊迫，難以仔細思量的弱點，這波詐騙主要瞄準「疫情爆發」、「恐慌購物」、「居家隔離」、「經濟蕭條」這四大指標下手。

Whoscall獨家拆解不可不知的九大疫情詐騙分類。（Whoscall提供／黃慧雯台北傳真）

疫情之下的災難財：你不可不知的九大疫情詐騙分類

新冠肺炎全球持續肆虐，詐騙集團掌握了近期社會變化的四大指標，衍伸出各種詐騙手法，想要大發災難財！從大家熟知的口罩詐騙，到假稱網購系統、政府救濟補助、疫苗投資等等，各式各樣的詐騙持續擴大中。Whoscall獨家拆解詐騙集團視角，360度透析疫情詐騙的主要分類：

1.疫情假訊：發送不實消息、釣魚簡訊、詐騙電話、電郵等

2.物資供應：以各類物資為名的詐騙，如免費口ㄇ罩、醫療用品、酒精、消毒劑等

3.政府政令：假冒健保署、檢察官、警察，謊稱健保卡違規使用、檢疫違規罰款、救濟補助等

4.醫護治療：謊稱親友患病，以醫藥、假疫苗、健康保險等為由騙款

5.線上娛樂：以線上影視、社交平台為名，擴散病毒連結、假稱遊戲主機代購

6.投資週轉：假冒銀行推薦投資、疫苗公司募資、不動產投資、不明投資平台

7.科技應用：虛構病患追蹤App、公司通知；入侵商務電郵(BEC)、遠端會議等

8.求職陷阱：以介紹工作為由，向失業者騙取金融帳戶存摺印鑑、介紹金、手續費等

9.慈善募資：假稱慈善團體為疫情募資，詐取資金、物資

簡訊成詐騙新破口：你沒防過的騙你最深

值得關注的是，自今年2月疫情延燒以來，惡意簡訊數量迅速爆量，連續兩個月狂增3倍以上！顯示「簡訊」已然成為此波疫情詐騙的最新破口。受到疫情影響，大量購物行為轉到線上。從民眾網購囤積物資，到宅經濟崛起，人們瘋搶遊戲主機、申購線上服務等，都成為詐騙的新名目。透過簡訊釣魚連結，詐騙集團不單能竊取民眾個資、盜刷信用卡，甚至透過植入木馬病毒，藉由民眾手機擴散行騙！

Whoscall軟體與AI數據技術研發總監李彥儒表示：「簡訊詐騙已行之多年，而且有越來越猖獗的趨勢，主因在於簡訊是手機必附的基本功能，更是許多線上服務的重要認證工具。詐騙集團看準簡訊的普及性，結合智慧型手機強大的個資儲存功能，交互應用即可造成重大損失，使得簡訊詐騙成為不得不防的詐騙新破口。」

Whoscall看到各地的詐騙集團依據當地疫情及政策和生活議題，打造千奇百怪的詐騙手法。（Whoscall提供／黃慧雯台北傳真）

Whoscall覺察台灣的口罩實名制，在詐騙集團心中卻成了詐騙商機。（Whoscall提供／黃慧雯台北傳真）

詐騙手法在地化 在台鎖定台灣口罩系統發動詐騙

新冠肺炎病毒擴散全球，各地的詐騙集團緊跟當地疫情變化、因應政策和生活議題，依據當地民情、口音、時事，量身打造千奇百怪的詐騙手法！

台灣領先全球即早實施口罩實名制，力求人人有「罩」。然而一番美意，在詐騙集團心中卻成了詐騙商機！根據Whoscall統計，3月9日行政院宣布「口罩實名制2.0」將上線，隔日詐騙回報量立即暴增！詐騙集團立刻透過海外電話向民眾行騙，假稱「健保卡鎖卡」、「購買設定錯誤」、「關閉網路個資」等，要求回電，騙取高額電信費。

隨後疫情指揮中心、各大媒體與Ｗhoscall聯手向民眾宣導「口罩系統不會打給你」，詐騙回報量明顯驟降。然而隨著口罩預購取貨日將近，詐騙集團捲土重來，假冒口罩到貨的釣魚簡訊，導致詐騙回報量再度暴增，並在3月26日取貨首日達到高峰。可以看出詐騙集團緊跟口罩政策的各項時機，不斷變換手法和名義行騙。

防疫防詐密不可分 Whoscall is helping.

新冠肺炎疫情持續延燒，國際刑警組織已經向194個成員國，發布紫色通報，呼籲慎防疫情詐騙。疫情期間，出身台灣的Whoscall團隊運用龐大的資料數據庫，及AI技術主動偵測詐騙號碼，即時向全球上千萬使用者發出警告。同時針對簡訊詐騙，Whoscall透過超連結掃描技術，只需0.5秒，就能直接在安卓手機上，示警可疑簡訊來源及惡意連結。Whoscall自疫情爆發以來，在全球已擋下超過1億通惡意來電及簡訊，積極實踐Taiwan Can Help的精神，協助全球防詐。

Whoscall提供4種方法提醒民眾除了線下防疫戴口罩，也務必加強線上防詐。（Whoscall提供／黃慧雯台北傳真）

刑事警察局165反詐騙諮詢專線表示，受到疫情影響，許多民眾實施居家防疫，減少社交外出，大幅仰賴線上購物，因此接到詐騙電話的機會也增加了，請民眾務必小心！刑事局165與Whoscall聯手提供「疫情防詐小錦囊」，提醒民眾除了線下防疫戴口罩，也務必加強線上防詐，透過以下方法「超前部署」。

1.不要點不明連結：釣魚簡訊盛行，提醒民眾特別警戒各類短連結。針對近期猖狂的簡訊詐騙，安卓用戶也可善用Whoscall推出的簡訊功能防護，加強辨識來源。

2.仔細查證網購賣方：網購物資、醫療用品前，仔細檢查賣家合法性及網路評價。選擇有提供第三方支付的拍賣平台，切勿私下交易。

3.諮詢165反詐騙專線：收到訊息後務必多方驗證真假。遇到疑似詐騙的情況，即時求證165反詐騙諮詢專線，報案處理。

4.安裝刑事局165官方合作 App—Whoscall：民眾可通過Whoscall即時辨識來電，掌握與刑事局165連動的詐騙最新資料，降低受騙風險。一旦接到可疑來電或簡訊，就會自動顯示「疑似變造號碼」、「假冒賣家」、「假冒健保局」等。同步在App中開啟一鍵攔截功能，可直接封鎖熱門騷擾電話，幫助民眾輕鬆辨識真假訊息，避免在疫情中受詐騙所害！

(科技)