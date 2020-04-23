統一獅在春訓時，曾安排外野手鄭鎧文多練游擊位置，隊內紅白賽曾先發擔任游擊手，本季也曾在比賽後段客串鎮守，統一獅守備教練周廣勝透露，目前獅隊主要游擊手仍是陳傑憲，不過預備人選除了在二軍的林祖傑、黃恩賜之外，鄭鎧文也是人選之一，笑說他守游擊有「獨特優點」。

去年獅隊秋訓時，鄭鎧文在結束外野守備練習後，自告奮勇想要多練游擊，教練團發現他在游擊的接球感覺不錯，一問之下發現他高中時期確實擔任過游擊手，周廣勝昨日受訪表示，「鄭鎧文守游擊也有獨特的優點，對球的彈跳掌握，以及移動的重心，甚至有時候比傑憲好。」

周廣勝強調鄭鎧文與陳傑憲的表現都不錯，目前陳傑憲仍是游擊主要人選，不過鄭鎧文對游擊守備有不錯心得也讓教練團很驚喜，「春訓有考慮鄭鎧文守游擊，若真的想要面對一些投手，他有可能會先發，不過他還沒有在正式比賽有守備機會，不知道結果會如何。」

周廣勝認為游擊手的心態跟節奏很重要，尤其是游擊手傳球距離比較遠，不能像二壘手有充裕時間傳一壘，因此是相當不容易的守備位置。周廣勝透露目前林祖傑、黃恩賜也是人選，此外陳鏞基會是「逼不得已」時的選項，「教練團設定鏞基在三壘，他若在游擊對他體力消耗快，對膝蓋有負擔，三壘比較好。」

(中時 )