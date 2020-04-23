海軍敦睦艦隊染疫人員，曾在高雄34個地點趴趴走，其中北高雄龍頭百貨漢神巨蛋更因此休館兩天，高規格配合環境清潔、消毒作業，22日恢復營業。高雄市長韓國瑜今（23）日下午前往漢神巨蛋視察復業情形，肯定業者配合加強清消決心，並向百貨人員打氣，也呼籲消費者安心消費。

漢神巨蛋數位行銷協理袁永慧指出，消毒作業前專櫃人員將商品遮蓋，專櫃內部也全部都消毒，周二一整天在做細部縫隙、娃娃車、手扶梯手把消毒等消毒，每天都會做環境清消作業，這14天人員也做好自主健康管理，量體溫、戴口罩。

據了解，昨天漢神巨蛋原本預計發放1萬張100元振興券，但民眾消費信心受損，振興券還剩快一半。袁永慧坦言，目前業績狀態，事情剛過，市民需要一些信心，才能讓來客數增加、業績回穩，也希望政府帶著商家有一些振興方案。

韓國瑜指出，本來希望至少停1天，漢神巨蛋自我要求更高，自願休館2天，每個環節都消毒完畢，乾乾淨淨，看不見的地方，包括手扶梯旁邊的隙縫都消毒完，鼓勵消費者可以放心來消費。

韓國瑜表示，高市府是全國第一個提出紓困方案，不僅照顧到企業以及勞工朋友，接下來針對低收入戶，可能因為收入不好，而吃不好、吃不飽，有些食物採購之後會再發放。

(中時 )