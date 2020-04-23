不畏疫情 信邦大陸子公司申請A股掛牌 15:312020/04/23 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連接器廠信邦（3023）第一季每股盈餘達1.93元，另外信邦之子公司北京信邦同安電子有限公司（以下簡稱「北京同安」）為快速拓展大陸相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、提公司（集團）全球競爭力與提升品牌形象，擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並在深圳創業板或其他資本市場上市交易。本公司目前合計持有北京同安92.86％的股權。 不畏疫情，信邦成為今年第一檔登陸掛牌的電子股。 (工商 ) #信邦 #同安 #申請 #A股 #掛牌 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 00:032020/04/20 財經 129家上櫃公司大買庫藏股 04:102020/04/20 證券．權證 主權基金今年巨虧 中投最傷 04:102020/04/21 全球財經 電子熄火 運動股趁勢崛起 04:102020/04/21 證券．權證 A股三大股指開低走低 煤炭水泥股下滑 10:312020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋觀望財報 日經指數早盤跌1.58％ 12:332020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋金正恩病危傳言 日經指數收跌1.97％ 15:402020/04/21 財經 第一季專利申請少3％ 智財局：疫情影響申請 17:052020/04/22 財經 安心即時上工 勞部放寬資格 04:092020/04/23 金融．稅務 Q1專利申請年減3％ 台積電居冠 04:092020/04/23 金融．稅務 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 即時 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 即時 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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