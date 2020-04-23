連接器廠信邦（3023）第一季每股盈餘達1.93元，另外信邦之子公司北京信邦同安電子有限公司（以下簡稱「北京同安」）為快速拓展大陸相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、提公司（集團）全球競爭力與提升品牌形象，擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並在深圳創業板或其他資本市場上市交易。本公司目前合計持有北京同安92.86％的股權。

不畏疫情，信邦成為今年第一檔登陸掛牌的電子股。

(工商 )