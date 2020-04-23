東台集團歐洲子公司PCI Scemm也加入防疫生產行列，其AMTC應用中心以3D列印技術製造口罩鬆緊調整器與醫療面罩之框架，4月贈送給位於Saint-Étienne的大學醫療中心，協助第一線的醫療人員保護自身的健康。

東台集團由坐落於台灣的東台精機、榮田精機、譁泰精機、亞太菁英、以及法國PCI SCEMM與奧地利ANGER MACHINING GmbH共六家品牌工具機廠，構成跨國性的工具機集團。

其中，東台精機（4526），位於高雄，公司創立51年，為東台集團旗下規模最大的成員，東台集團也是台灣營收最高的上市櫃工具機集團。

東台精機的董事長暨總經理嚴瑞雄，也是台灣區工具機暨零組件公會名譽理事長，和現任理事長許文憲（哈伯）及常務理事戴雲錦（瀧澤）當時都是「同一天打給經濟部，意外組了大家所說的口罩國家隊」的關鍵人物。

(中時電子報)