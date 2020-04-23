英國泰晤士報高等教育特刊公布「世界大學影響力排名」，全台共12校進入前300大。（亞大提供／林欣儀台中傳真）

善盡大學社會責任、投入環保不遺餘力且獲國際肯定！英國泰晤士報高教特刊公布「2020世界大學影響力排名」，全台共有12所學校進入前300大，其中，「中亞聯大」兄弟校皆位列世界200名間，且排名為全台第5、私校第2，亞大更在「確保水與衛生及其永續管理」等3項評比躋身全球百大。

亞洲大學副校長兼USR中心主任柯慧貞表示，英國泰晤士報第2次針對「世界大學影響力」進行評比排名，全國共85個國家的大學參與，此評比以聯合國「全球永續發展目標」（SDGs）的17項指標為準則，針對各大學教學、產研量能及對世界永續發展的貢獻度做排名，堪稱為大學社會責任（USR）的績效評比。

校長蔡進發指出，帶領師生促進社會、環境與經濟永續，亞大去年成立「社會責任發展與實踐中心」，並陸續展開網路成癮防治、銀髮失智、弱勢學童照護、菇類產業鏈結等10件社會責任計畫，今年度並成立人工智慧創發基地，攜手地方及產業，協助解決茶農業、魚類養殖及偏鄉遠距醫療等問題。

值得一提的是，亞大在「確保水與衛生及其永續管理」項目位列世界34名，學務長兼USR中心執行長張少樑說，學校建置廢水處理與「中水」處理回收再使用系統，並攜手地方政府舉辦多項環保教育宣導，協助社區建立對水資源維護的意識。

此外，亞大在「確保減少國內及國家間不平等」評比居48名、「確保永續消費與生產」則為全球93名。張少樑強調，學校提供經濟不利學生學習輔導獎助金等協助，並針對身心障礙、原住民學生設置資源教室；另提出明確完整的廢物處理政策與機制，積極推動一次性物品使用最小化等多項政策，都受到肯定。

(中時 )