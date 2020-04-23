川普政府近期已將疫情起源矛頭指向大陸武漢病毒實驗室，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也指控陸早摧毀病毒樣本，揚言要調查該實驗室。不過美國獨立調查媒體《灰色地帶》（Grayzone）報導指出，川普政府此舉，其實和美國當年指控伊拉克藏有大規模毀滅性武器的套路完全相同，並稱重提武漢實驗室問題的華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin），和當年稱伊拉克藏有武器的紐時記者米勒（Nature）一樣。

報導指出，隨著美國因新冠病毒死亡人出攀升超過45000人，川普正採取反陸的公關手段，將武漢病毒實驗室相關陰謀論合理化，藉此轉移大眾目光。此類陰謀論指控病毒從管理鬆散的武漢病毒實驗室外流，可能造成了這場大流行。

而此類陰謀論最早由右翼的《華盛頓時報》（Washington Times）提出，但很快遭到科學家反駁，如多位科學家早已於2月19日投書國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet），稱此類陰謀論只會製造恐慌，影響全球防疫；《自然》（Nature）期刊也指出病毒並非起源於實驗室或刻意製造出。

不過到了4月，川普行政團隊為了躲避處理疫情不當的批評，《福斯新聞》以及《華盛頓郵報》又重拾武漢病毒實驗室相關陰謀論，並重新受到川普團隊以及美國保守派議員重視。而正如過去4年川普一再將「假新聞媒體」標榜為俄羅斯通敵者，川普正運用同樣手段，並藉由美國匿名官員以及假文件，製造關於大陸惡行惡狀的假新聞，升高與陸之間的對立，藉此掩蓋國內失敗。

報導分析，川普團隊的武漢實驗室相關陰謀論相關論述，不僅與對付俄羅斯相似，更讓人回想起當年小布希政府為了合理發動伊拉克戰爭，不惜與當時《紐約時報》記者米勒（Judith Miller）合作，散播有關伊拉克藏匿大量大規模毀滅性武器的假消息，此一手段與現在有異曲同工之處。而今日川普政府增加反陸宣傳戰達到了新的階段，今日華郵專欄作家羅金的角色，正如同當年紐時記者米勒一樣。

羅金14日在華郵獨家文章指出，美國駐北京使館自2018年起，多次罕見派科學外交人員前往武漢病毒研究所，並稱美方人員在武漢病毒研究所發現諸多令人憂心問題，對研究所的安全、管理弱點提出警告。

不過《灰色地帶》報導指出，羅金的說法，其實備受科學家抨擊，他不僅沒有採訪其他專家作為佐證，僅憑藉模糊的暗示，藉此發動有政治動機的議題。哥倫比亞大學公共衛生學院感染與免疫中心的病毒學家拉斯穆森（Angela Rasmussen）批評羅金關於武漢實驗室的說詞十分煽動且細節非常模糊，他根本無法指出「何處具體有風險」，並不當引用美國務院電報，以單方論證方式作為證明自身論述罷了。

(中時電子報)