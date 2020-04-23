新冠肺炎疫情延燒，海軍官兵確診傳出後更有許多人被迫集中檢疫，傳出床位不足，中央流行疫情指揮中心日前發文給勞動部，希望暫緩社福移工及返鄉的產業移工引進，以調度集中檢疫場所，為了持續協助移工引入，勞動部已經委託仲介公會採購220床集中檢疫場所，待採購完成後就可以再引進返鄉產業外勞及社福外勞。

據勞動部統計，從4月9日至4月22日為止，僅有181位移工入境，包括產業移工62名、社福外勞119名，相對去年平均每天引進的600餘名移工人數少了不少。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，依照指揮中心3月17日指示，移工入境要檢疫14天，3月27日再修正檢疫方式，社福類外勞及返鄉的產業類都至衛福部提供的集中檢疫場所檢疫，共預留400床，雇主需負擔每天每人每床1500元費用。

但受到近日集中檢疫場所調度吃緊，薛鑑忠表示，因此從4月21日起社福外勞及返鄉的產業外勞都無去進入，因此勞動部正循採購程序，委託仲介公會尋找220床集中檢疫的場所，待完成程序就可以繼續引進，雇主負擔費用為每天每人每床750元，超出的費用由就安基金支出。

(中時 )