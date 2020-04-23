Makiyo跟小豬已無聯絡。（摘自臉書）

羅志祥（小豬）被前女友周揚青爆料幾大罪狀，包含與旗下藝人等多名女性有不正當男女關係，Makiyo當年與歐弟交往，隨即傳出歐弟交代好友小豬多照顧Makiyo，結果女友跟小豬竟另發展一段情，到最後三人不歡而散。Makiyo23日被問到此事，笑說：「我完全沒有追小豬新聞，剛剛記者說，我連他女友的名字都念錯。」她不知事情真相，但坦言站在女生那方，「當然！誰要站在男生立場，根本王八蛋！」

Makiyo有感而發，「我不曉得事情到底怎麼樣，他們在一起9年，我一直以為小豬應該是認真的吧，我都以為他們會結婚，沒想到後來會這樣，還搞到多P，他在外面一直講有多愛他女友，但背後又做完全不一樣的事。」她覺得站在女生立場，這個男生完全可放生，「我覺得這個女生也浪費她的青春，幸好她還年輕，在一起9年忍受這些一定很痛苦。」

談到當年為何跟羅志祥分道揚鑣，Makiyo直言，「那時一起工作，他還沒那麼紅，他野心越來越大之後，覺得跟這個人不是很合，因為他的企圖心很重，他想紅，也想出唱片。」現在的她連對方微博都沒追蹤，完全把他當透明人。

(中時 )