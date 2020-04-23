新光金控利用新大樓演練員工異地或居家辦公，其他金控、銀行「也想要」。新光金副董李紀珠23日公開表示，新光集團利用新板三棟新大樓進行遠距辦公演練，造成外界誤解，但事實上這三棟新大樓連台新金控、王道銀行都想借用，進行異地備援。

新光金遭爆料以大股東投資的新光新板傑仕堡商旅，作為員工居家辦公前演練的場所，由公司公帳報銷每人二天一夜的住宿費用，還可含大樓內健身中心費用，而新光傑仕保商旅及健身中心並非新光金投資，這項措施被質疑是自肥，且違反金控法45條的關係人交易。

李紀珠強調，新光金董事長吳東進堅持要開記者會說明此案，強調新光金一切透明，若有錯就改，沒有做錯也不要讓外界誤解，因此率法遵長高全國、法務長簡維能、規畫員工教育訓練的人資長邱立權、及不動產開發副總盧麒堯一起說明此案。

首先，新光金法務長簡維能強調，新光金一切依法，金控法45條有授權機制，新光金經董事會重度決議已有通案原則，即500萬元以下的案件交由經營層決策，但逾500萬元則要報董事會討論，本月初新光金估算參與教育訓練的人數及費用已逼近500萬元，因此已提案在本月28日董事會討論此案，且會備妥相關住宿、活動條件的比價，若無法比價的部分會由會計師出具意見。

其次是新光人壽負責人力資源的資深副總邱立權說明三大點，一即異地辦公或居家辦公前必須演練，確定員工個人設備、接上公司VPN及內網是否順利；二是公司新大樓完成，也向所有員工介紹相關設備，同時教育訓練場所亦要考慮交通便利度及相關周邊設施，新板新大樓在條件上極適合；三新板大樓是未來希望是新光在全國最大的訓練中心，藉此次聽取員工意見，供不動產部門改進。

邱立權並表示，這次的演練是全新光關係企業員工都參與，即含新光保全、新光醫院、大台北瓦斯等，目前已完成最多的還是新光人壽有220位，其他關係企業共有475位。

新光法遵長高全國則強調，此案沒有涉及裁罰的問題，亦沒有利益輸送，相關利害關係人交易都一切透明、經相關比價。

李紀珠最後強調，在全國防疫的時刻，金控集團更有必要在疫情蔓延時，作到營運不中斷，員工異地辦公演練有其必要，「公司剛好有新的大樓，就在此作演練，也可測試設備」，同時也要考慮交通便利等，因此挑此大樓。

李紀珠也表示，若社會各界要借重新光新板三棟大樓作防疫相關措施，也藉此次機會對社會釋出正面訊息，目前如新光金控、王道銀行亦有意借新光新板三棟新大樓，作異地辦公場所。

(工商 )