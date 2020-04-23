大陸網紅周揚青23日在微博坦承與「亞洲舞王」羅志祥分手，更驚爆9年感情跟男方慣性劈腿而終結，回想起2人熱戀時，周揚青甚至收服了羅媽媽的心，從稱謂就能看出她跟曾經的「準婆婆」私下的關係，如今回想起來，格外傷感。

羅志祥曾與媽媽在節目中談到感情觀。（圖／沈春華Life秀）

羅志祥在2010年曾與媽媽在《沈春華LifeShow》節目中談到感情觀，當時小豬也解釋被爆出的視訊事件。其實羅媽媽對羅志祥的感情相當開放，羅志祥當時就表示媽媽她說過，交女朋友一定要考上大學，當完兵才能交女友，但他因為連大學都沒去，羅媽媽就要求小豬一定要事業有成才能夠交女友，不要傷害甚至是辜負對方；結果有天羅媽媽在電影院的廣場詞意外詢問小豬，「你還是處男嗎」？羅志祥當下相當訝異，對此，羅媽媽解釋說只是好奇關心。

羅志祥媽「保護女生要負責」。（圖／沈春華Life秀）

羅志祥在高中畢業後成為偶像團體「四大天王」成員，有天他打開皮夾，居然發現裡面塞了一個保險套，才知道是媽媽放的，「不覺得這招蠻特別的，反而不敢用，萬一媽媽檢查皮包，發現不見了怎麼辦」！羅媽媽笑說她有做記號，若是小豬真的用了再補，她也會知道，還稱是她想證實羅志祥是不是處男！

媽媽在羅志祥皮包放保險套。（圖／沈春華Life秀）

羅媽媽補充表示，不是說別人的女兒不是女兒，而是羅志祥好好珍惜對方，女方養育小孩也是辛苦的路程，因此會要求羅志祥對人負責，能交了就是交，不交就不要交。

另外，羅媽媽還曾幫羅志祥耍浪漫，租借聖誕老人裝，讓小豬在耶誕節當天換裝與女友約會，她還透露當時那位女友皮膚白皙、態度親切，2人交往了3年多。羅志祥也在節目中表示，以前被會問過喜歡什麼類型的女生，他會說要長得怎樣、身高多少，現在的話則希望對方能接受他的工作，心臟要夠強，能接受被狗仔跟拍，並很了解他的工作性質。

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(中時電子報)