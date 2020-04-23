大陸網紅周揚青23日在微博投下一顆震撼彈，公開宣布與男友羅志祥早已分手的消息，她還加碼爆料男方豐富的約炮黑歷史，甚至喜歡「多P極樂趴」，引起外界轟動。對此，羅志祥的頭號宿敵陳沂，也立刻在臉書發長文酸嗆：「現在想想你會告我，是因為你明明『實幹』還『多幹』，我卻說你只有『空幹』」。

陳沂過去曾痛批，羅志祥發專輯打出「3拍5抱」的行銷方式，根本就是肉體斂財，還替他冠上「亞洲空幹王」的封號，對此，羅志祥怒告陳沂，但法院判定並無毀損名譽之嫌。這次羅志祥醜聞爆出，陳沂爽翻直呼：「現在想想自己真的是先知，為什麼沒有在第一次你告我的時候就放下呢？因為我才是唯一懂你，知道你就是這副德性的人！」

（圖／翻攝自臉書）

陳沂整篇文章都模仿周揚青的寫法，嘲諷意味十足，還狂譏羅志祥會這樣慾求不滿，「可能是因為太愛她卻得不到，只好靠約炮和大奶趴填補內心的空虛寂寞；也可能是每年的羅志祥祈福法會，我辦的不夠盛大，我們不夠虔誠，才會讓你充斥著不該有的邪念。」最後還狂酸羅志祥真的太渣。

話鋒一轉，陳沂也心疼起周揚青，在文末寫道：「從一開始我就說妳是個好女孩，漂亮大方獨立活得自在又坦然，妳值得一個好男人！而那個人，絕對不會是羅志祥！」陳沂接著又在臉書發了好幾篇貼文，她表示自己「被想祥笑醒，太歡樂了」，甚至到現在都無法停止歡笑，打算要一直發文慶祝。

（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)