許多明星藝人形象優良，私底下卻可能又是另一番面貌。曾參選港姐的香港女星楊斯雅（Cindy），去年因為受到某男星腳踏多船事件曝光影響，決定拍片爆料娛樂圈的渣男把妹SOP；另外，香港歌手阮民安去年底也曾在臉書PO文，直指一位紅遍全亞洲的天王級歌手，肖想對自己的辣模老婆伸出狼爪，令他抓狂在臉書上直接點出該男藝人姓氏。

（圖／翻攝 Cindy楊斯雅YouTube）

楊斯雅表示曾有5到8位男星想向自己出手，經過觀察發現他們都有同一套把妹SOP；楊斯雅在影片中說明，渣男藝人鎖定了「獵物」後，首先會私訊對方並稱讚她很漂亮，等到熟識一點就會想辦法約見面，還有人會趁工作時間吃女星豆腐、試探性搞曖昧。最後，則是卯起來放電，三不五時噓寒問暖，同時裝可憐的問對方，「為什麼電不到妳」，一連串攻勢讓他成功追到不少女星，但往往都在得手後，便無心再經營彼此感情，開始尋找下一個目標。

此外，楊斯雅還透露曾有長相帥氣的男星，不僅約砲且專攻朋友老婆，甚至讓同一位男藝人好友連續戴3頂綠帽，吃掉對方的女友後照樣跟他做好朋友，這樣就可以再繼續對朋友的新女友出手。

而就在去年底香港歌手阮民安（Tommy）也在臉書PO文，表示當時香港正值動亂時期，卻有一個超大咖歌手在此時想約自己的老婆Eva去飯店開房間，他貼出IG私訊截圖，這位大咖男星用英文問道：「嗨嗨，我會在香港待一個晚上，你在嗎？」Eva則禮貌回應：「歡迎來香港，對，我在，你是來工作的嗎？」接著男星又表示自己應該會待在飯店，隨後就問：「你想要來玩嗎？雖然我房間很小。」阮民安當下爆氣警告，「你們做朋友OK！但再超過的事，連想都不應該去想！知道嗎？林先生！」阮民安在文末直接曝光這位大咖巨星的姓氏引起網友譁然，紛紛指這位天王的身分幾乎已呼之欲出。

（圖／翻攝 阮民安Tommy 臉書）

（圖／翻攝 阮民安Tommy 臉書）

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(中時電子報)