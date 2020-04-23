【精選書摘】

一九五三年一月二十八日西螺大橋通車典禮後，中午西螺鎮各界為歡迎中美嘉賓光臨，在鎮公所樓上舉行盛大餐會，刀叉餐具全部西式，由臺北運來。菸酒則採用國產出品，這頓午餐和大橋一樣，也是中美合作。

餐會後，開始三天的慶祝活動：有話劇、平劇、音樂、燈謎、煙火、運動會等節目。延平路上家家戶戶張燈結綵，晚上封路舉辦提燈遊行，由文昌國小、中山國小兩校的鼓笛隊和西螺初中的樂隊前導，各機關團體的成員、各里的代表、自動加入的群眾，扶老攜幼，提著燈籠，燭光萬點，灑滿了老街，宛若一條燈河。

阿嬤叫人搬了椅子放在亭仔腳，我們幾個姊妹陪著她看。

連續三天的慶典熱鬧過後，父親雇了一輛三輪車，載阿嬤去參觀大橋。阿嬤原本想帶弟弟去，但是他年紀太小，坐三輪車怕滾下來，不安全，所以就由我作陪了。大橋建造期間，有官員和省議員來參觀，父母親去招待時，曾經帶我去過幾次，也曾代表向貴賓獻花，不過每次都只在橋頭，像這樣通過整座大橋還是頭一遭。阿嬤比我還興奮，她是真正第一次看到這座宏偉壯觀的西螺大橋。一路上指指點點，讚嘆有加。有汽車經過，還興奮地叫著：「橋閣會撼（還會震動）喔！」喜悅驕傲之情溢於言表。

二舅公張崇岳一直以他的外甥—我的父親為榮。也在通車之後，坐那一臺守慶叔從日本運回來孝敬他，非常摩登別緻的自用三輪車去參觀。感動莫名，對阿嬤說：「姊仔，你飼這個後生（兒子），足值也（太值得了）！」

通車那天是農曆十二月十四日，半個月後就過年了。那年春節，西螺大橋是全臺觀光的首選。我們家的親友也紛紛來訪，尤其是母親娘家的親戚，住在濁水溪北岸的彰化，更是絡繹於途。阿嬤總是開心熱誠地雇三輪車，招待客人去參觀。元宵節，提燈逛大橋，遊人如織，燈火點點，好美的畫面！到了中秋夜，月色皎潔，橋上賞月，詩情畫意，更是幾十年來西螺的浪漫傳統。

我們家在大橋通車前，則有一個特別的傳統 —彰化查某囝會。

話說當時母親大年初二要回娘家，沒有直達的車，必須先搭臺西客運汽車到斗六，轉臺鐵火車到彰化，再轉客運到和美柑仔井。攜兒帶女，舟車勞頓，一天來回幾乎不可能，因此母親很少在大年初二回娘家。其他嫁到西螺的彰化女兒也一樣。為了彌補這個缺憾，阿嬤每年農曆正月初六，在家宴請彰化查某囝的西螺媳婦回娘家。成員連母親一共有七、八位。現在還記得的有廖學昆夫人—我們叫她「學昆姆仔」、廖裕堂醫師夫人王璧—她是母親彰化高女的學姊、埤頭垻表叔張守信夫人林巧逢—我們叫她「信嬸」，則是母親彰化高女的學妹、美玉仔嬸—延平路上當年有名的百貨服飾店老闆娘。後來學昆姆仔也把她的大媳婦廖林春枝（西螺人）帶來。每年這些美麗的西螺媳婦，都高高興興地赴宴—彰化查某囝會。

大橋一通車，學昆姆仔就告訴阿嬤說：「龍海嬸，大橋通了，欲等去（要回去）彰化卡簡單，歹勢閣乎汝請了。」

阿嬤說：「今年閣請一遍，明年遮閣講（再說）。」

沒料到一九五三年的彰化查某囝會竟是最後一次，因為四個月後，阿嬤過世了。

(本文摘自《西螺大橋：我的父親李應鏜》/ 印刻文化 提供)

(圖/《西螺大橋：我的父親李應鏜》/印刻文化 提供)

(中時電子報)