內政部長徐國勇（中）23日出席國際獅子會捐贈第一線防疫物資儀式，與國際獅子會300－C3區總監許雪珠（中右）、溪湖等多個獅子會會長們一起比出大拇指，呼籲大家一起用行動支持政府防疫，共同守護第一線防疫人員的安全。（劉宗龍攝）

國際獅子會300－C3區及獅友們捐贈茶樹酒精乾洗手噴霧、護目鏡及防護手套等防疫物資。（劉宗龍攝）

新冠肺炎疫情日益嚴峻，國際獅子會300－C3區及獅友們23日捐贈茶樹酒精乾洗手噴霧1萬瓶、護目鏡1200組及防護手套1萬隻，總值200多萬元的防疫物資，響應內政部長徐國勇的號召，以行動支持政府防疫，共同守護第一線防疫人員的安全。會中，內政部長徐國勇與國際獅子會300－C3區總監許雪珠一起展示護目鏡、茶樹酒精乾洗手噴霧及防護手套防疫物資。

(中時 )