國際獅子會捐防疫物資 守護第一線防疫人員的安全 15:482020/04/23 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇（左）23日出席國際獅子會捐贈第一線防疫物 資儀式，與國際獅子會300－C3區總監許雪珠（右）一起展示護目鏡、茶樹酒精乾洗手噴霧及防護手 套防疫物資，並感謝獅友們以行動支持政府防疫，共同守護第一線防疫人員的安全。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長徐國勇（中）23日出席國際獅子會捐贈第一線防疫物資儀式，與國際獅子會300－C3區總監許雪珠（中右）、溪湖等多個獅子會會長們一起比出大拇指，呼籲大家一起用行動支持政府防疫，共同守護第一線防疫人員的安全。（劉宗龍攝） 國際獅子會300－C3區及獅友們捐贈茶樹酒精乾洗手噴霧、護目鏡及防護手套等防疫物資。（劉宗龍攝） 新冠肺炎疫情日益嚴峻，國際獅子會300－C3區及獅友們23日捐贈茶樹酒精乾洗手噴霧1萬瓶、護目鏡1200組及防護手套1萬隻，總值200多萬元的防疫物資，響應內政部長徐國勇的號召，以行動支持政府防疫，共同守護第一線防疫人員的安全。會中，內政部長徐國勇與國際獅子會300－C3區總監許雪珠一起展示護目鏡、茶樹酒精乾洗手噴霧及防護手套防疫物資。 (中時 ) #防疫 #物資 #國際 #獅子會 #護目鏡 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技防疫護移工 竹市經驗分享 04:102020/04/19 地方新聞 守護移工 多國語言宣導防疫 04:102020/04/20 地方新聞 英寶萊娛樂 捐贈防疫物資 04:102020/04/21 投資理財 貝克漢悶壞問台客 宅家如何保持樂觀 04:102020/04/21 娛樂新聞 11企業送物資 黃敏惠超感謝 04:102020/04/22 地方新聞 感謝有你 議員爭取獎金 慰勞防疫人員 04:102020/04/22 地方新聞 世界地球日！防疫勤洗手也要環保 省水方法報你知 10:232020/04/22 生活 澎湖全縣外出戴口罩 網路一片罵聲 16:202020/04/22 社會 良心應召女 她為防疫堅持只做....每週少賺18萬 20:052020/04/22 社會 神父募1.5億 物資馳援義大利 04:102020/04/23 地方新聞 生活熱門新聞 韓國瑜喊罰24名海軍 陳時中：無法源 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 彰化無薪假衝中部第一！寶成鞋廠再放2600人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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