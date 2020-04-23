京城建設（2524）轉投的H2O水京棧飯店，看好外食的便當市場，原本就規劃便當的銷售，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，提前至3月份開賣，沒想到，「不想在飯店用餐」或「外食上班族」需求量大，每個售價100元到300元的便當，每天平均就可賣出1千個，在觀光和餐飲業受到疫情衝?期間，增加營收。

水京棧國際酒店H2O總經理譚逸鋒23日表示，H2O便當每個售價100元到300元不等，因為五星級飯店的便當，「原料實在、美味」，每天中午和晚上，分別準備230個便當，在飯店一樓銷售，「有時候，不到30分鐘就賣光了」，如果再加上外送的，每天平均就可賣出1千個。

譚逸鋒指出，H2O所在的農16特區，上班族人口數多，加上住家也密集，因此，相當看好便當的外食市場，原本就想要規劃推出五星級便當，今年農曆年後，新冠肺炎衝擊觀光、飯店、以及餐飲產業，因此，H2O的五星級便當，提前在今年3月開賣，成為另一營收來源。

他表示，除了附近的住家需求，包括銀行、醫院、一般公司行號，都是H2O五星級便當的主要外購者，因此，不排除未來將便當銷售常態化。

(工商 )