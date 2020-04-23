在中國電信23日發布2020年第一季業績報告後，大陸三大電信營運商第一季「成績單」全數出爐，合計共賺約人民幣（下同）324.88億元，日賺約3.57億元，低於2019年日均3.62億元1.38個百分點。其中，中國移動仍是「最會賺錢」的營運商，日賺約2.58億元，占比高達72.27％。

中新經緯報導，數據顯示，新冠肺炎疫情對三大營運商2020年第一季業績均造成一定影響，中國電信、中國移動營收與2019年同期相比小幅下滑，中國聯通則略有增加。

第一季，中國移動營收為1,813億元，年減2％。中國電信營收為947.93億元，年減1.4％。中國聯通營收為738.24億元，年增0.9％。三大營運商營收共計為3,499.17億元。

2020年第一季三大營運商淨利，與2019年同期相比均下滑。數據顯示，中國移動淨利為235億元，年減0.8％；中國電信淨利為58.22億元，年減2.2％。中國聯通淨利為31.66億元，年減13.9％。

在用戶數方面，第一季，中國移動的行動客戶由2019年底的9.5億戶降至9.46億戶，中國電信移動用戶數略有增加，約為3.37億戶，中國聯通的行動出帳用戶淨減700萬戶為3.11億戶。

(工商 )