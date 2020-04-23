日本演員岡江久美子因感染新型冠狀病毒引發肺炎，23日清晨5點20分病逝於東京的醫院中，享壽63歲。她本月3日有發燒症狀，6日身體產生異狀，住院接受治療與PCR檢查後確診。長年主持晨間節目的她幾乎天天都在螢幕上與觀眾見面，驟逝消息傳出後，日網響起一片驚訝之聲。

岡江久美子（右）與藥丸裕英搭擋主持TBS電視台生活資訊節目《はなまるマーケット》（Hanamaru Market），節目開始時必做「OPEN」手勢。（來源：ORICON NEWS，https://www.oricon.co.jp/news/2022786/photo/1/）

岡江久美子最讓日本民眾印象深刻的，是自1996年起主持TBS電視台上午的生活資訊節目《はなまるマーケット》（Hanamaru Market），該節目每周一至週五於8:30播出至10:20，與前傑尼斯男星藥丸裕英搭擋主持，陪伴觀眾度過長達17年。節目每次開場必做出一個可愛的側身手勢，以充滿精神的口吻說出節目標語「Hanamaru Market, OPEN!」，為節目揭幕。

家庭形象深植人心

她的訃聞公開後，網上一片譁然，網民紛紛留言「不敢置信」「新冠病毒太恐怖了」，由於長年主持生活資訊節目，知性的媽媽形象深植人心，有網民表示：「同樣染疫病逝的志村健也許地位崇高、給人感覺遙遠，但像岡江久美子猶如家人般的名人染疫過世，讓人切身感覺病毒已迫近身邊。」

岡江久美子1975年以演員身份出道，1978年起在NHK電視台《連想GAME》擔任班底，後來與在該節目中共演的演員大和田獏結婚，女兒為同為演員的大和田美帆。

(中時 )