新冠肺炎重挫全球餐飲業，不少老餐廳相繼關門停業，而主攻年輕客群的台北東區美式餐廳「YumYum Deli」也敵擋不了疫情而歇業，餐廳臉書粉絲頁面雖在4月8日仍有宣傳商業午餐時間延長的貼文，但皆未發出相關預告停業消息而令人錯愕，經記者詢問，餐廳證實因受疫情影響、房東租金及捷運出口改建等問題，因此決定營業至4月14日，未來暫無計劃再開店。

鄰近捷運忠孝敦化站的美式餐廳「YumYum Deli」於2015年12月開幕，以充滿個性的美式風格布置和創意餐點為賣點，店內還有以擺滿各種美式零食、醬料、食物、罐頭等的牆面，更是一大吸睛角落，當時開幕後短時間就吸引了大批粉絲前往用餐拍照，不少網紅、藝人也都曾到此朝聖打卡，堪稱「東區網美必訪」店家。

餐廳的「乳酪三明治」系列是主打必點，而一切開就會「流漿」的手工「烤布蕾熱鬆餅」則是甜點人氣王；此外還有供應各式沙拉、乳酪通心麵、口味豐富的薯條、炸雞、法式吐司、歐姆蛋、燉飯、鐵鍋軟餅乾、蛋糕等，多元輕食料理深受年輕族群喜愛，餐廳也不時推出吸睛的新菜搶攻IG版面，也讓「YumYum Deli」被許多食客歸類為好拍又好吃的網美餐廳，無奈現在在大環境影響下，已成了另一間只能讓食客追憶的餐廳。

(中時 )