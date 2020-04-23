警方到場調停當地居民與侏儒症父女的擺攤糾紛。（民眾提供／王文吉台中傳真）

家住台中豐原的侏儒症父女遠赴和平區擺攤做生意，遭當地攤商排擠，甚至被嘲諷「我們社區沒出侏儒、弱勢都是我們在養」，路人看不下去，出面打抱不平，爆發口角衝突。轄區員警聞訊趕來處理才平息衝突，當地社區發展協會將介入協調，以免日後再出現擺攤衝突。

患有侏儒症的黃男與女兒在白冷冰棒旁的停車場擺攤賣售農產品，許多過路人看到身障父女，出於同情都會捧場購買，生意還算不錯。不過本月18日黃男到場擺攤，卻遭傅女、池男質疑非社區發展協會成員，未繳交費用，不可擺攤。

黃男父女遭圍剿，路人出面打抱不平，不料傅女怒嗆「這些攤位都是社區自己管理，外人不要管，他不是這裡人，戶口在這裡也沒有用！」爭吵過程還爆出歧視言詞「弱勢團體、全民買單」、「我們社區沒出矮子、沒出侏儒」、「情理法你懂嗎？」現場爭論不休，直到天輪派出所員警及里長出面協調，才暫時平息衝突。

據了解，台電大甲溪發電廠為敦親睦鄰，提供白冷冰棒旁2格停車位，供天輪社區發展協會做為假日市集場地，讓社區居民擺攤做生意。黃男父女都患有侏儒症，平常都會批發水果來擺攤，可能生意不錯，引起附近攤商眼紅。

天輪里長劉興水指出，社區發展協會日前改組，黃男未繳交相關費用，才引發其他會員質疑，將出面協調解決擺攤爭議。

(中時 )