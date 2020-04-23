中央流行疫情指揮中心陳時中不否認台灣仍有隱藏在社區的感染者，不過，目前仍是延續本土零確診狀態，因為他認為敦睦艦隊的染疫應該視為「獨立事件」。

台灣本土已經11天零確診，本土社區內可能會有隱藏個案或無症狀案，陳時中說，現在要針對能夠處理的問題積極、仔細處理，至於隱藏個案會不會很多？

陳時中的答案是絕對不會有很多隱藏的個案，他指出，隱藏或無症狀個案一定會搭配一定比例的感染個案，現在還看不到一定比例的感染個案。

陳時中認為，11天零確診代表整個台灣本土是相對安全，但是國際現況仍然嚴峻，加上敦睦艦隊的個案發生，所以現在持續處於非常嚴密監測期，敦睦艦隊的個案相對於台灣本土情況，應該是獨立事件。

對於這個事件仍要嚴密觀察，陳時中表示，不用因此而衍生為台灣已經不安全了，這是兩個不同的事情，畢竟敦睦艦隊是從外面進來的，在外面繞很久、造成很多病例出來，而不是從本土出現的。

未來針對敦睦艦隊的處理態度，陳時中說，感染來源要去研判，維持仔細分析、疫調、採檢的步調。

(中時 )