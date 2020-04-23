國際油價周一（20日）破天荒崩跌到-37美元，史上首見，油價殺破0來到負數，許多跟石油連結的產業立馬變成「慘業」。對此，財信傳媒董事長謝金河舉台塑化為例，元月以68美元買進石油，現在進港油價剩零頭，首季暴虧百億，預估4月可能非常慘烈。

「肺炎疫情持續延燒，全球經濟急凍，油市出現史上未見的殺戮戰場。」謝金河在臉書撰文指出，原以為專家預測的9美元已經很過分了，現在殺到0，5月期油最低是負的37.63美元，為這一生所僅見。

謝金河表示，油價殺到變成負數，代表全世界經濟活動急凍，石油儲槽全部儲滿油，現在只要有人把油運走，油商願意貼錢，這是非常極端的現象，4月的各項經濟數據肯定十分慘烈。目前油價下跌沒有底限，勢必衝擊股市，只要油價爬不起來，股價勢必下跌，而跟石油連結的產業，也會變成最悽慘的「慘業」！

「台塑石化董事長陳寶郎一生在石油相關產業打滾超過半世紀，他從中油到台塑石化，對於石油產業的熟悉度恐無人能出其右，由於台塑石化必須建立2個月的安全庫存量，他說元月從卡達買進的油價是68美元，現在進到麥寮港，油價剩零頭。台塑石化第1季虧損99.93億元，4月可能非常慘烈。航空公司的航空用燃油庫存虧損的恐怕比客運的損失更驚人。」

謝金河說，這次油價重災區在西德州原油（WTI），歷史上，WTI與北海布蘭特原油價差都在2到5美元之間，這次布蘭特原油在25.37美元，WTI卻變成負值，可以想見美國頁岩油產量出現災難性的毀滅，油商破產、金融機構也可能倒閉，這真的是百年一遇。

(中時電子報)