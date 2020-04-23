台南市長黃偉哲曾表示如果全民辛苦防疫卻栽在海軍手上，很不值得。面對是否封城及即將到來的五一連假該如何因應，他說，會視疫情發展評估狀況，若取消連假仍無法避免疫情持續爆發，不排除封城，但走上封城也是不得已的選擇，不希望走到那一天。

而21日再度詢問黃偉哲時，黃偉哲表示，該說法是指未來最壞的結果，而目前台灣疫情仍未到該地步，現階段並未考慮封城，而面對即將到來的五一連假，黃偉哲表示目前台南在六督中確診數最低，相對安全，「歡迎民眾來台南市玩。」

這句「歡迎來玩」觸動了網友們的敏感神經，直呼「上次清明連假前潘孟安也是這樣說的」、「又來，到時候又被發簡訊」、「歡迎大家連假去台南，然後人多又要發警示，去的人要被罵、被標記，這什麼邏輯？」、「還來啊，等等又要檢討人民都亂跑」、「又歡迎是在哈囉？」、「傻了才去要人人出外戴口罩的地方。」

(中時電子報)