敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染，至今（23日）為止，已有29人確診，國防部究責，將敦睦支隊長陳道輝少將被「拔官」，調離現職。對此，前海軍168艦隊長張鳳強少將，痛批國防部長嚴德發「無知、無能又無恥」，更說有此國軍主官，國家不幸、國軍悲哀。

對於陳道輝被「拔官」，前海軍168艦隊長張鳳強少將，在臉書發文砲轟國防部長嚴德發。張鳳強說，「實在不懂國防部長您在想什麼，反正讓你有麻煩的部隊就是要重懲，而不管他們的運作及士氣嗎？」。

「國家培養一位官階中將的將領就如螻蟻般的被活活捏死，回想海軍的以往，這次又被一個不懂海軍的陸軍部長給犧牲殆盡了」，張鳳強更痛批：「有如此無知、無能又無恥的國軍主官，國家的不幸，國軍的悲哀。」

張鳳強質疑：「你不是要為三軍統帥扛責嗎？為何用屬下來墊背呢？我要是你，會一肩扛起的，告訴總統請辭待命，俟疫情告一段落就下台負責，敦睦艦隊是執行國家的任務…不要把全部的過錯全部丟在為海軍、為國軍、為國家執行任務的敦睦艦隊的官兵身上」。

張鳳強少將是前海軍艦隊指揮部168艦隊艦隊長，有「海軍第一戰將」之稱。2012年7月下旬，他率隊假東部海域執行年度訓練總驗收，一般戰術對抗操演，因接近日本與那國島海域，雖仍在公海，但違反演訓紀律，引發總統府國安會及國防部高度重視，國防部長高華柱更下令調查。

幾經波折後，海軍司令部才定調核定張鳳強少將記小過調職處分。事後張鳳強被冷凍，於2016年中退伍。

據了解，整起事件是發生在7月26日凌晨，張鳳強登上紀德軍艦，率兩艘艦艇執行訓練總驗收，航經演訓海域邊緣時，經報備後，駛出演訓海域，前往特定海域。抵達公海後，日方反潛機隨即在支隊上空出現，隨行監控，但我方始終並未進入日本領海。

(中時電子報)