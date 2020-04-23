施作後全貌。（新北農業局提供／吳康瑋新北傳真）

施作後土溝。（新北農業局提供／吳康瑋新北傳真）

雙溪區一名林先生汲汲營營努力了大半輩子，厭倦了世俗的紛擾，遙想起兒時與父母一同在農地上踏實地揮灑汗水，於是毅然決然返鄉耕作，然而因長期有排水不良問題影響農作，又不知該如何是好。新北市政府農業局於23日指出，為體恤民眾，針對小規模範圍修整的農業使用案件，特別於每週一、四上午於農業局由水土保持相關專業技師組成「新北市水土保持服務團」，現場免費提供水土保持專業諮詢，簡化申請流程及縮短申請時間。

返鄉從事農耕的林先生指出，自己為避免誤觸山坡地相關法令，於今年年初線上填寫農地輔導申請表單，農業局受理申請後並排定時間會同水土保持服務團技師及林先生一同至現場勘查，水保服務團技師詳細指導林先生簡易擋土牆施作方式及規劃排水溝位置以改善農田排水。

林先生按水保服務團技師的指示施工3個月後，農業局再次會同水保服務團技師前往複勘，現場已施作完成兩道約1.5米高之砌石擋土牆與兩條土溝，使原本排水功能不佳的土地改善的更為順暢，耕作時不再為積水問題而困擾，並且免去申請水土保持書件等複雜流程與大幅縮短原本所需4至6個月的申請及施工時間，即可有如此大的改善。林先生也帶著滿意的笑容，感謝新北市政府有如此便民的服務。

農業局指出，為另因應市府防疫政策，農業局更是提供水保服務團線上預約便民服務，民眾只需在家線上填寫農地輔導申請表單，農業局受理後直接指派水保服務團技師到現場勘查，讓民眾不必外出洽公即可享受水土保持專業服務，減少在公開場合被感染機率，並落實侯市長上任以來強調簡政便民的施政目標。

農業局長李玟表示，民眾於山坡地從事農業使用，常有施作擋土牆、排水溝及其他整地之需求，為避免民眾因為不熟悉法令而違反規定，新北農業局推出農地使用水土保持處理與維護輔導計畫，協助民眾合理利用山坡地從事農業使用。今年水保服務團協助輔導案件數已達20件，民眾若有其他相關疑問，可多利用網路資源至新北市政府農業局網頁申請線上預約單服務。

(中時 )