亞泰影像(4974)公布第1季財報，在緬甸廠效益顯現，以及新台幣與人民幣貶值挹注，單季稅後盈餘為8914萬元，年成長61%，創歷年同期新高，每股盈餘為1.23元；線上教學及居家辦公趨勢帶旺掃瞄及列印需求，亞泰影像總經理吳淑品表示，目前在手訂單較以往熱絡旺盛，不過受到緬甸疫情影響，實際出貨還是要看生產狀況而定，希望第2季能有去年同期水準。

亞泰影像今天下午舉行法說會，公布第1季財報，儘管第1季深圳廠受大陸地區新冠肺炎疫情影響延後復工，但亞泰影像緬甸廠區適時發揮神支援，讓亞泰影像第1季業績表現亮眼，單季合併營收為7.93億元，年減1%，營業毛利為1.2億元，年成長20%，在緬甸廠生產效益顯現下，單季合併毛利率達15.13%，年增2.55個百分點，由於新台幣與人民幣貶值挹注，單季稅後盈餘為8914萬元，創下歷年同期新高，每股盈餘為1.23元。

亞泰影像產品主要應用在多功能事務機及掃瞄器，全球前五大品牌客戶有4家為其客戶，相關產品佔公司營收比重約93%，全球新冠肺炎蔓延，各國封城封國，企業及學校紛紛啟動居家辦公及線上教學，帶旺掃瞄及列印需求，讓原已處於飽和的多功能事務機相關產品近期訂單強勁，吳淑品表示，由於客戶手上庫存不多，第2季訂單需求較以往熱絡旺盛，整體訂單是滿的，不過受到緬甸疫情影響，實際出貨還是要看生產狀況，4月受緬甸潑水節及疫情影響，預估單月營收將低於去年同月，公司將努力第2季業績能夠與去年同期相近。

在原物料方面，吳淑品表示，電阻及電容供應商有通知漲價，目前價格還在討論中，由於公司有備料，對第2季影響不大。

吳淑品表示，公司挾核心影像感測技術優勢，積極拓展各項應用產品，其中出貨給大陸內銷客戶的新一代高性價比掃地機器人感測模組已於去年第4季開始量產出貨，目前掃地機器人佔公司營收比重約5%到6%，新一代產品可望成為公司業績新動能。

儘管下半年因全球新冠肺炎疫情未止不明朗，吳淑品表示，公司將努力今年業績不低於去年，毛利率則希望維持在14%到15%之間。

(時報資訊)