天外飛來的黑天鵝「新型冠狀病毒(COVID-19)」，不但對全球人類生命安全帶來威脅，更打亂全球產業經濟發展的腳步。為保障參與活動人員的健康並避免群聚感染風險，紡拓會主辦「2020科技紡織徵才博覽會」配合中央流行疫情指揮中心之集會活動停辦建議，取消實體徵才活動，改成辦理為期三個月(5月1日至7月31日)的線上徵才活動，持續為台灣紡織業者找人才，為求職者尋就業機會。

在一片不景氣中，20家台灣紡織企業攜手逆勢徵才，參與此次線上徵才活動，諸如台灣紡織國家隊的聚陽(1477)、南六(6504)，以及國內紡織大廠如遠東新(1402)、新纖(1409)、旭榮、集盛(1455)及福懋(1434)等多家廠商，職缺及人力需求持續增加中，更有上看月薪6.5萬元的好薪情，延攬精兵與新兵加入紡織行列。此外，活動與1111人力銀行合作，結合其資料庫超過50家紡織業者，提供更多元豐富的工作機會。

台灣紡織業不僅是機能性紡織品的佼佼者，也是環保永續紡織品的要角，更是Nike、adidas、The North Face等國際運動及休閒品牌的關鍵供應來源，全球市場地位不凡。有別勞力密集的傳產印象，台灣紡織業積極導入智慧製造概念與技術，成為集機能時尚、永續環保、智慧製造於一身的高科技產業。隨著疫情蔓延，台灣紡織業在防疫物資上的亮眼表現特別引人注目，看似不起眼的布料，在保護人類技術的加持下，成了防疫新星。

隨著全球布局的腳步加速，台灣紡織業國際行銷及商品企劃業務人才缺口不斷擴大；順應工業4.0及數位化轉型，產業結構逐漸改變，亟需AI、數據分析人才及自動化操作技術人員；研發創新是紡織業的重要奠基，對研發人員及工程師的需求依舊強勁。

(時報資訊)