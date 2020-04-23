新光金(2888)被員工投訴利用新板傑仕堡C棟商務旅館，進行居家辦公防疫演練，且有違反金控法的關係人交易。新光金下午由副董事長李紀珠率領相關主管召開記者會，新光金表示，這是居家辦公前的訓練課程，是為以後居家辦公做演練，並非是正式居家辦公。且董事會有通過500萬元以內經理部門授權機制，之後估計會超過500萬元，已在4月初擬定在下周的董事會上討論。

今天有新光金員工投訴媒體，「居家辦公」顧名就應該是「在家上班」，不料新光金控卻詔告天下，他們利用自家的「旅館」進行演練，還提供團體有氧課程，遭員工質疑公司是否想藉此挹注乏人問津的旅館事業。

為確保投資人及保戶權益，新光金及各子公司已於2月開始執行異地備援及BCP營運持續計畫，建立職務代理及移地辦公機制，讓所有主管進行一人一室居家辦公演練。

新光金強調，這是訓練而非真正居家辦公，選擇在這三棟新大樓，主要是新蓋的設施、交通都相當不錯，而且長期而言，新光金希望藉由演練及大量投入的教育訓練，讓員工提早掌握及習慣未來不受地域限制的異地居家工作型態。而這次演練，不只是新光金，還包括新光保全、新光醫院等關係企業員工，目前新壽派了220位員工、關係企業也派了475位員工進行演練，已經有少數員工開始進行正式的居家辦公，而在培訓過後，未來這些員工也會陸續進行居家辦公的實作。同時，透過使用者回饋訊息提供意見，改善不足的地方，目的將這幾棟大樓成為全國最優質的訓練中心。

至於是否用新光金的資金去援助傑仕堡商旅，違反《金控法45條》關係人交易。新光金指出，本案並無利益輸送，且有進行利害關係人交易內部檢核，比較同類對象條件及價格。另一方面，董事會有通過500萬元以下經理部門授權核決辦法，這次金額一開始並無超過500萬元，但之後評估有可能超過500萬元，因此，在報導之前就已經提案準備送交4月28日董事會討論。

(時報資訊)