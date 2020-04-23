台中市議員黃仁（左三）今天邀集各單位協商，要求運動局及太平區公所盡速開放活化利用。（陳世宗攝）

占地1000多坪的太平區槌球場，台中市議員黃仁23日踢爆，今年初突遭圍籬上鎖，由太平體育會管控僅提供少數團體使用，居民不得其門而入？要求運動局開放供居民廣泛使用；太平區長許貴芳說，將盡速與運動局研商開放活化，未有共識前先封閉。

黃仁指出，該塊土地是當年921地震後，原規畫安置災民新闢自強新村，因認為部分土地用不著，經地方爭取後開闢運動場地；未料公部門編列預算闢建為運動場地後，地方卻反而無法使用，民眾曾多次陳情抗議，訴求卻未能獲得上級的重視。

投訴民眾說，公部門經費興建的運動場，卻限定某協會才可使用，當地居民要進入運動時，竟遭不明人士言語恐嚇及驅趕！他們並非反對槌球運動，但要求市府應廣納當地居民意見，在尚未提出使用辦法及回饋機制前禁止使用；對於行政瑕疵也將送市府政風處徹查。

市府運動局表示，今年初委由區公所全權代管，每年補助17萬清潔費，1000多坪的確很大，不應只做槌球場，考量可納入其他設施活用。區長許貴芳坦承其中有誤會與疏失，公所會盡速與運動局局研商開放活化，在未有共識前先封閉。

負責管理的太平區體育會理事長廖繼恭強調，目前有長青槌球、太平槌球委員會、地面高爾夫球委員會等4個團體使用；老人家早上6時到點、下午4時至6時使用，並非是沒人使用。

(中時 )