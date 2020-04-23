勞動部推出紓困方案，補貼自營作業者或無一定雇主的勞工三個月共3萬元，但卻排除同樣投保勞保的漁民，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此回應，政府提出紓困，就是要幫助因疫情而產生困難的人，因此會盡力來幫忙，這些漁民的在勞工紓困的身份認定上或許是介於擦邊球，但或許不一定要用相同的名目來提供補貼，會請農委會、勞動部一同來研議。

(中時電子報)