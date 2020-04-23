勞動部推紓困漏掉漁民 陳時中：政府一定會幫忙 16:042020/04/23 中時電子報 中時、 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部推紓困漏掉漁民，陳時中表示，政府一定會幫忙。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部推出紓困方案，補貼自營作業者或無一定雇主的勞工三個月共3萬元，但卻排除同樣投保勞保的漁民，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中對此回應，政府提出紓困，就是要幫助因疫情而產生困難的人，因此會盡力來幫忙，這些漁民的在勞工紓困的身份認定上或許是介於擦邊球，但或許不一定要用相同的名目來提供補貼，會請農委會、勞動部一同來研議。 (中時電子報) #新冠肺炎 #陳時中 #經濟 #勞動部 #漁民 #紓困 #幫忙 #補貼 也許您會感興趣 推薦閱讀 一銀擴大網路紓困平台 三天內核貸 04:102020/04/20 金融．稅務 被政治暗算的經濟陳時中 04:102020/04/20 時論廣場 再呼籲排富發現金 蔣萬安：要了解基層困境 15:142020/04/20 政治 蔡政府排貧紓困 藍營重申「發現金」 16:112020/04/20 財經 臺企銀開辦小商家紓困貸款 04:102020/04/21 財經焦點 金管會推簡易申貸3天內核貸 勞工紓困貸款聯徵費將免收 18:402020/04/21 政治 若疫情嚴峻 央行：紓困融通專案可加碼至4000億元 20:222020/04/21 政治 紓困難？自營業者3萬補助 勞動部：數據有誤 08:142020/04/22 政治 國民黨公布紓困方案民調 酷碰券支持度僅0.9％ 11:152020/04/23 政治 1500億紓困振興追加預算案 公益彩券經銷商也納紓困 11:202020/04/23 政治 生活熱門新聞 韓國瑜喊罰24名海軍 陳時中：無法源 - 生活 周四、五兩地區有大雨 氣象局曝周日又變天 - 生活 辱陳道輝不是男子漢 趙天麟遭起底黑歷史...自己哭更兇 - 生活 敦睦艦隊染疫風暴 宅神怒了：該負責的不是陳道輝而是他 - 生活 無油氣炸鍋罪惡感減半？ 營養師揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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