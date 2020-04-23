法國巴黎人壽積極強化數位服務，提供保戶更便利的體驗，保戶專屬之法國巴黎人壽「巴黎線上保戶專區」，可即時獲取保單資訊及變更保單內容和投資標的，當不知道如何挑選投資標的時，亦可透過法國巴黎人壽獨家引進與富盛投顧合作的「PAI智能理財服務」，找出適合的投資組合建議，不需出門也可享有便捷的數位金融服務。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法國巴黎人壽為市場上投資型保單之領導品牌，近年更積極投入數位創新服務，希望帶給客戶更便捷、優質的數位服務體驗。除了優質的數位體驗外，我們也積極提供各項客製化產品，不斷推陳出新，推出多項獨家商品，商品多元化，滿足客戶需求，也符合市場趨勢法國巴黎人壽之「巴黎線上保戶專區」，可即時查詢保單內容，包括保單績效、理賠進度、繳費明細等，還可以變更投資標的、設定扣款等。

此外，法國巴黎人壽提供業界首創的PAI智能理財服務，透過大數據演算出最合適投資人的投資組合建議，幫助保戶創造更多機會。 法國巴黎人壽也不斷致力於為客戶提供符合需求的產品，近期在投資型保險平台中特別加入「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」（基金之配息來源可能為本金），此基金為台灣唯一加入黃金為避險工具的多元收益基金，幫助保戶在市場充滿不確定性時可以站穩腳步。

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