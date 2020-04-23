公視推出新創電影、本週日播映深入網紅直播生態的驚悚懸疑劇《潘朵拉》，劇中演員温貞菱、江沂宸、梁以辰飾演性感直播主，23日出席記者會，梁以辰說一開始認為温貞菱有悠悠氣息「飄仙氣」，熟了卻發現很多話題可以聊、想法很豁達像小男生，温貞菱則自己爆料，「比如她們在聊生理期，我可能在旁邊學海賊王的布魯克說『可以給我看你的內褲嗎？』」，極大反差讓人笑翻，江沂宸笑說還一度考慮「你真的要看嗎？也不是不能看」。

在戲中3人飾演性感直播主，温貞菱做足功課，特地買直播道具環型燈、麥克風、耳機等，模仿愛心流行手勢，還因此喜歡專注一位女直播主，「她長得很可愛，會說日文、英文，每天都會等她上線，刷禮物給她，最後戲拍完我還抖內她帳號中最後的金額500元」。

劇中温貞菱面對著直播鏡頭割臉自殘，還有在直播中被強暴畫面，温貞菱說「我好像拍過很多被強暴戲，是不是大家對我有特殊想像」，但說到當時對戲的舞台劇演員相當專業，溝通清楚動作俐落，沒有多餘接觸，拍攝過程是滿舒服的，反倒自認最恐怖的是最後一個笑容；在拍割臉戲時，劇組貼心把剪刀磨的很頓，但因為太過真實，「憤怒感太強，拍完臉多一條疤痕」。

温貞菱和江沂宸在劇中角色設定，是飾演同一個人，温貞菱說最困難的是「相處上要把她當作我自己，很親密的感覺」，此外最深刻一場戲，「她（江）的眼淚掉到我眼睛，我的眼淚在掉下來，等於掉下來是我們兩個的眼淚，生平第一次和一個親密到這程度」。

公視新創電影《潘朵拉》，劇中演員温貞菱（左起）、江沂宸、梁以辰在劇中飾演直播主。（公視提供）

公視新創電影《潘朵拉》23日舉行記者會。（公視提供）

温貞菱笑說江沂宸像小白兔，「有一場戲在床上，我就蹭去抱她」，至於被問到有沒有喜歡過女生？温貞菱說「有，但沒交過女友」。江沂宸則親暱笑說温貞菱像貓，除了會磨蹭還會咬她，媒體詢問温貞菱會不會對男友黃河撒嬌，温貞菱害羞笑說「這面向會存在」。

近日周揚青證實和羅志祥分手，原因是看了手機發現劈腿情事，被問到會不會看男友手機？温貞菱說「不會看他手機，交往關係講究信任，當你要看時就產生關係上不信任」，認為自己寧願用聊的，「我最近沒有安全感，會想看你手機，不安全感來自什麼事」，避免雙方傷害彼此關係。

片中温貞菱嘗試特殊化妝演出清純少女可晴的悲慘遭遇，靠著閨密（江沂宸飾演）幫助，一躍成為當紅直播主。但同時她也被成名慾望吞噬，與閨密惡言相向、有多場內心的糾葛與掙扎。

(中時 )