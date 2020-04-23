台南市警方22日深夜11時許巡邏，於南門路1家郵局前，發現1名可疑男子在自動櫃員機前提領現金，懷疑為詐騙車手，上前盤查。男子見狀，神色緊張露餡令警方更加起疑。經調查，發現男子的菸盒裡竟藏毒，當場遭逮。

新冠肺炎防疫期間，南市警力不打烊，警方22日深夜巡邏，發現46歲的郭姓男子在南門路郵局前ATM提款，直覺為車手並上前盤查；郭男眼看警員前來，神情相當慌張，在警方追查身分後，發現郭男有毒品前科，在進一步追問下，郭男坦承吸毒，主動繳交香菸盒中0.8公克的安非他命，當場就逮。

郭男辯稱，平時從事建築包商，最近家中裝潢，全家跑來南門路一家旅館暫住。他表示，建築裝潢業的工作勞累，在誤交損友接觸毒品後，能讓自己連續工作長達2天2夜，故開始依賴安毒提神，深陷其中。

深夜遭員警逮個正著後，眼見逃不掉，只好主動繳毒，並稱會從此戒毒。最後，警方勸戒他不要因小失大，走上染毒不歸路，並已將他依照毒品危害防制條例移送台南地檢署。

(中時 )