藝人Paul和老婆咪咪相差17歲，近日兩人受邀到《這事有影嘸》暢聊夫妻生活，主持人林美秀好奇的問他們到底「性」不「性」福，Paul先是自豪婚前的自己活力十足，興致一來就可以訴諸行動，一天好幾次都沒問題，咪咪也附和老公婚前的確是一尾活龍，讓她非常滿意，但同時也忍不住抱怨，結婚後有了小孩，親密關係都要小心翼翼。

咪咪透露小朋友就跟她們一起睡，所以每次恩愛都是草草結束，甚至因為育兒太累了，有時更是提不起興致。林美秀逗趣問：「是否記得最近最後一次的親密關係是何時？」但夫妻倆時間兜不起來，Paul說2天，咪咪卻說2個月，差點引發家庭革命。為了讓「制服控」的Paul對自己更有興趣，咪咪也是極力滿足他的視覺需求，現場帶來幾件情趣制服分享，更開玩笑說，「有時候自己也有很多家事要忙，準備這些也是會累的，希望Paul不要玩那麼久」，引起現場一陣笑聲。

咪咪坦言會準備制服滿足老公。（圖／民視提供）

節目中，咪咪還爆料，有次回家撞見Paul全身赤裸蹲在客廳「甩來甩去」練蛤蟆功，讓咪咪超傻眼，此時Paul反駁說「蛤蟆功」可以訓練下盤、核心，他還教朋友練，帶他們運動健走，有好的體力才能「有想法有辦法」，不然也只是「有想法，沒辦法」，有一次聚會時朋友的太太還來謝謝他讓老公有活力，兩人大爆料夫妻房事讓現場所有人臉紅心跳驚呼連連。

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(中時電子報)