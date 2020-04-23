新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（23日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日海軍敦睦艦隊新增1例新冠肺炎確診個案。截至目前為止，國內共累計427例確診，6例死亡，253人解除隔離。感染者分別為343例境外移入，55例本土病例及29例敦睦遠訓支隊。

◎今日新增個案（案427）為敦睦艦隊（磐石艦）軍人，個案4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，19日起陸續出現喉嚨痛癢、咳嗽等症狀，21日再次採檢，於今日確診。

◎本起群聚事件截至目前共29人確診，衛生單位現已掌握接觸者共1,237人，其中509人為居家隔離對象，728人為自主健康管理對象。

◎延長2禁令。原訂4月29日到期的「限縮兩岸航空客運直航航線」及4月30日到期的「全面禁止旅客來台轉機」二項政策，指揮中心宣布繼續延長執行，何時解禁仍待視疫情狀況才能決定。

◎敦睦艦隊有症狀就再採。敦睦艦隊至今累計29例確診，其中5例為二採陽的狀況，張上淳指出，儘管進行集中檢疫的官兵已做過篩檢均為陰性，但未來不會就認為他們是健康的，若有症狀還是會採檢。

◎開罰疫調官兵沒有法源。海軍敦睦艦隊300多位官兵戶籍在高雄，到昨晚仍有24人拒絕高雄市政府電話疫調，市長韓國瑜下通牒，今天下午5點前再不接受疫調，就依法開罰。不過指揮官陳時中表示，目前有縣市政府援用開罰的法源，主要針對確診及疑似病例，而非疫調對象，暗指高雄市開罰無法源。

◎韓國瑜日前宣布將對高雄4千多名第一線醫護人員進行普篩，引發爭議。張上淳表示，最近才剛完成1852名醫護人員的擴大篩檢，全部都是陰性，因此沒有普篩必要，指揮官陳時中也認為，現階段高雄市不需要做到全面普篩，相關採檢還是依現行管道進行較佳。

◎類包機再依人送醫。4月20日及21日定點返台專案航班共460名湖北返台民眾，新增1人有症狀後送就醫，截至目前共4人後送就醫、1人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

(中時電子報)