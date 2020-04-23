暗夜塗鴉客在鹿港老街、橋墩、變電箱以噴槍作畫，被逮了。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化報導）

暗夜塗鴉客在鹿港老街、橋墩、變電箱以噴槍作畫，被逮了。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化報導）

鹿港老街古蹟區、中正路等10來個牆面，被暗夜塗鴉客塗鴉突襲噴槍，全留下「大作」，和古韻不搭、未經所有人同意，想畫就畫，掀起嘩然，要畫容易，可知要清除多難嗎？經警方追緝，揪出是住秀秀水鄉的吳姓男子，辯解是為了給鹿港注活水，畫的是自創「神秘」貓。

鹿港警方局表示，日前趁夜深人靜之際跑，塗鴉客到鹿港鎮內持鐵樂士噴漆隨意塗鴉，一夕之間發現多處牆壁、電箱及橋墩都被當畫板了，其圖形乍看之下似「神秘狗｣，轄區鹿港派出所獲報後立即指派專人積極偵辦，發現多達10餘處地點遭人塗鴉，經過濾清查發現為吳姓男子以徒步方式作案。

吳姓男子表示，日前深夜行經鹿港，心血來潮突發奇想，認以自創貓的圖案噴漆於鹿港古鎮，必能為老街注入活水，才隨機揮灑，希望引起注意。

暗夜塗鴉客在鹿港老街、橋墩、變電箱以噴槍作畫，被逮了。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化報導）

雖然有人也認為畫得不算太壞，但是公共牆、古蹟可不評比的地方和揮灑的舞台啊！吳姓男子行為未經當事人同意而任意塗鴉，違法事實明確，全案由鹿港警察分局依刑法毀損罪嫌將吳姓男子移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

鹿港警分局表示，老街為古蹟區，未經同意任意塗鴉，除可能破壞古蹟文物外，亦會觸犯相關法律，不要一時興起以身試法，得不償失。

暗夜塗鴉客在鹿港老街、橋墩、變電箱以噴槍作畫，被逮了。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化報導）

(中時 )