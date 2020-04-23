不少人認為，小孩子練健身、重量訓練會長不高，5年前曾是「世界最強壯小孩）朱利安諾（Giuliano Stroe），如今身高令人不可思議。

朱利安諾是來自羅馬尼亞的肌肉小孩，是體操運動員，也是兒童健美運動員，2歲起開始隨父親去健身房鍛鍊， 2009年初，住在義大利的他，在當地電視台的娛樂節目中表演雙腿負重倒立行走，打破金氏世界紀錄，令全場觀眾和評委大吃一驚。如今，朱利安諾已成為家喻戶曉的網絡紅人，他的特技表演視頻上傳

朱利安諾表演最拿手的單手支撐啤酒瓶。（圖／翻攝自每日頭條）

儘管成名，不少人對斯特勒父親的訓練方式產生質疑，擔心超強度的鍛鍊違背兒童正常生長發育，會影響孩子身心生長。但5年過去了，他的身高怎麼樣了？他父親在網絡上公布了孩子的身體發育情況：朱利安諾14歲了，長高了不少，目前身高160釐米，體重47公斤。

世界最強壯小孩14歲已長到160公分。（圖／翻攝自靠北女友）

網友們看後紛紛分享自己的身高「我13歲，身高165公分，體重50公斤」、「我13歲，身高150公分，體重40公斤」，看來朱利安諾要長到180公分應不成問題，可望長成像他爸一樣的小巨人。

(中時電子報)