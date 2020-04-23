淡海輕軌綠山線通車滿周年，淡海輕軌藍海線第一期預計今年通車，屆時淡海輕軌將駛入觀光熱點淡水漁人碼頭，搭乘人次可望再突破，目前正在進行綠山線及藍海線的列車跨線及其他測試項目，待相關測試完成後即可申請初、履勘作業，朝今年通車目標邁進。

新北捷運局長李政安表示，淡海輕軌藍海線路線段工程皆已完成，共有台北海洋大學站、沙崙站和漁人碼頭站三座車站，通車後將旅客能從紅樹林站搭乘至淡水漁人碼頭站。

途中在台北海洋大學站與沙崙站間行經的藍海橋行經清法戰爭古戰場，輕軌工程為保護城岸遺跡建置鋼拱橋，橫跨淡水公司田溪出海口，工法採大跨距的景觀橋設計，旅客能在藍海橋上直接眺望台灣海峽。

李政安說，目前正在進行列車的跨線測試，檢視輕軌列車及車站的相關設備，如旅客資訊螢幕看板、跑馬燈、列車廣播等等功能性測試。

李政安說，測試完成即可申請初、履勘作業，待交通部核可確認安全無虞後即可通車。持續以今年為目標努力，期待藍海線通車後，帶給淡水觀光交通新氣象。

(中時 )