經濟部統計處公布3月工業生產統計，指數115.08，較去年同期年增10.41%，指數創下歷年3月次高記錄，同時也是連續兩個月正成長。

統計處表示，雖然雖肺炎疫情持續延燒，全球經濟活動降溫抑低需求，終端需求薄弱，波及我國傳統產業生產動能，不過國內半導體高階製程接單強勁，以及伺服器、網通產品業者擴增國內產線激勵下，3月製造業生產指數較上年同月增加11.09%。

累計第1季製造業生產指數108.89，較上年同期增加9.36%，為連續3季正成長，且為2017年第2季以來最大增幅。

(工商 )