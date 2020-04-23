3月工業生產年增10.41％ 連二紅 16:102020/04/23 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處公布3月工業生產統計，指數115.08，較去年同期年增10.41%，指數創下歷年3月次高記錄，同時也是連續兩個月正成長。 統計處表示，雖然雖肺炎疫情持續延燒，全球經濟活動降溫抑低需求，終端需求薄弱，波及我國傳統產業生產動能，不過國內半導體高階製程接單強勁，以及伺服器、網通產品業者擴增國內產線激勵下，3月製造業生產指數較上年同月增加11.09%。 累計第1季製造業生產指數108.89，較上年同期增加9.36%，為連續3季正成長，且為2017年第2季以來最大增幅。 (工商 ) #全球 #統計處 #指數 #正成長 #製造業生產指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 牛津：疫情解封難如意 下半年景氣復甦很緩慢 22:492020/04/19 財經 牛津：下半年景氣復甦會很慢 04:102020/04/20 金融．稅務 中油：汽、柴油分別調降0.9、1元 04:102020/04/20 產業．科技 比預期還要好！3月外銷訂單年增4.3％ 16:102020/04/20 財經 ３月外銷訂單 402.6億美元 超預期 04:102020/04/21 財經要聞 採‧訪‧線‧上－紡織業盼政策及時雨 04:102020/04/21 產業特刊 3月投信基金規模 再度縮減 04:102020/04/21 投資理財 富邦證兩ETN年度定審 行動通訊3成分股換血 13:042020/04/21 財經 新冠肺炎後 韓媒揭全球10大可能變化 10:352020/04/22 時事 加碼採購台劇全球獨家版權 04:092020/04/23 財經要聞 財經熱門新聞 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 獨》疫情衝擊！長榮航阿莎力「請無薪、送有薪」 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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